Popcorn (PCORN) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Popcorn (PCORN), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Popcorn (PCORN) Get ready to pop with $PCORN! 🍿 This token's about to blow up like your favorite movie snack. Launched at a low market cap, it's got endless room to grow and go to the moon. With the 1.5K $SOL presale selling out in just 15 minutes, $PCORN has already proven it's got what it takes to make waves. Plus, with heavy support from marketers on Twitter and Telegram, this token is set to become the ultimate snack attack in the crypto world! 🚀🌽 #SnackAttack #CryptoCraze #PCORN Επίσημη ιστοσελίδα: https://popcorn.meme/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://popcorn.meme/#roadmap Αγοράστε PCORN τώρα!

Popcorn (PCORN) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Popcorn (PCORN), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 86.12K $ 86.12K $ 86.12K Συνολική προμήθεια: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 86.12K $ 86.12K $ 86.12K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00252989 $ 0.00252989 $ 0.00252989 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Popcorn (PCORN)

Tokenomics Popcorn (PCORN): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Popcorn (PCORN) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PCORN token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PCORN token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PCORN, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PCORN token!

Πρόβλεψη Τιμής PCORN Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το PCORN; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του PCORN συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του PCORN Token τώρα!

