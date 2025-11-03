poors (POORS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00001146 Υψηλ. 24H $ 0.00001208 Υψηλή συνέχεια $ 0.00012567 Χαμηλότερη τιμή $ 0.000010 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -2.19% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.41% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.24%

poors (POORS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001148. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές POORS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001146 και ενός υψηλού $ 0.00001208, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του POORS είναι $ 0.00012567, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.000010.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το POORS έχει αλλάξει κατά -2.19% την τελευταία ώρα, -3.41% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.24% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

poors (POORS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 11.43K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 11.43K Προμήθεια Κυκλοφορίας 996.88M Συνολικός Όγκος 996,879,962.5753491

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του poors είναι $ 11.43K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του POORS είναι 996.88M, με συνολική προσφορά 996879962.5753491. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.43K