Η σημερινή ζωντανή τιμή poors είναι 0.00001148 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο POORS σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής POORS εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το POORS

Πληροφορίες Τιμής POORS

Τι είναι το POORS

Tokenomics POORS

Προβλέψεις Τιμών POORS

poors Λογότ.

poors Τιμή (POORS)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 POORS σε USD

--
----
-3.40%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
poors (POORS) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 03:02:47 (UTC+8)

poors (POORS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00001146
$ 0.00001146$ 0.00001146
Κατώτ. 24H
$ 0.00001208
$ 0.00001208$ 0.00001208
Υψηλ. 24H

$ 0.00001146
$ 0.00001146$ 0.00001146

$ 0.00001208
$ 0.00001208$ 0.00001208

$ 0.00012567
$ 0.00012567$ 0.00012567

$ 0.000010
$ 0.000010$ 0.000010

-2.19%

-3.41%

-9.24%

-9.24%

poors (POORS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001148. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές POORS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001146 και ενός υψηλού $ 0.00001208, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του POORS είναι $ 0.00012567, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.000010.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το POORS έχει αλλάξει κατά -2.19% την τελευταία ώρα, -3.41% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.24% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

poors (POORS) Πληροφορίες αγοράς

$ 11.43K
$ 11.43K$ 11.43K

--
----

$ 11.43K
$ 11.43K$ 11.43K

996.88M
996.88M 996.88M

996,879,962.5753491
996,879,962.5753491 996,879,962.5753491

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του poors είναι $ 11.43K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του POORS είναι 996.88M, με συνολική προσφορά 996879962.5753491. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.43K

poors (POORS) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από poors σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από poors σε USD ήταν $ -0.0000095672.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από poors σε USD ήταν $ -0.0000103807.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από poors σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-3.41%
30 ημέρες$ -0.0000095672-83.33%
60 Ημέρες$ -0.0000103807-90.42%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι poors (POORS)

Thesis: The SUI blockchain and meme token ethics This thesis analyzes meme tokens within the SUI ecosystem, focusing on projects deployed by identifiable developer teams like "$blub dev." It uses a hypothetical case study of a "Poor Coin" ($POORS) to examine the ethical implications of speculative finance within decentralized ecosystems. The research critically explores market dynamics, developer influence, and potential vulnerabilities for retail investors. Introduction The SUI blockchain, with its high-performance and innovative architecture, provides fertile ground for meme tokens. However, this rapid growth introduces ethical dilemmas regarding highly volatile assets. While the specific connection between a "$POORS" token and the "$blub dev" team is unverified, this thesis uses this hypothetical case to explore a broader phenomenon: the role of developer teams in shaping meme token markets. Problem Statement The SUI ecosystem enables rapid asset creation, which can be exploited by developer teams using narratives that appeal to financially vulnerable investors. This thesis questions the ethics of such projects by analyzing the market behaviors and outcomes related to developer-backed meme tokens. It assesses whether SUI's design for accessibility is being used for speculative, ethically questionable purposes. Methodology The study uses both quantitative and qualitative methods. Quantitative analysis involves tracking on-chain data for developer-backed meme tokens on SUI to identify potential market manipulation, such as whale behavior and token distribution. Qualitative analysis includes performing sentiment analysis on community discussions to understand how narratives are framed and received, and conducting discourse analysis on promotional materials from developer teams to identify misleading language. Conclusion The analysis aims to determine if developer-backed meme tokens on SUI, using provocative branding like "$POORS," represent genuine efforts toward financial inclusion or exploitative ventures. The findings can offer insights into the ethical responsibilities of developers, platforms, and investors, and provide a framework for addressing the challenges of speculative markets within decentralized ecosystems.

poors Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το poors (POORS) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία poors (POORS) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το poors.

Ελέγξτε την poors πρόβλεψη τιμής τώρα!

POORS σε Τοπικά Νομίσματα

poors (POORS) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του poors (POORS) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του POORS token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με poors (POORS)

Πόσο αξίζει το poors (POORS) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή POORS στο USD είναι 0.00001148 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή POORS σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του POORS σε USD είναι $ 0.00001148. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του poors;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το POORS είναι $ 11.43K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του POORS;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του POORS είναι 996.88M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του POORS;
Το POORS πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00012567 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του POORS;
Το POORS είχε τιμή ATL ύψους 0.000010 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του POORS;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το POORS είναι -- USD.
Θα ανέβει το POORS υψηλότερα φέτος;
Το POORS μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την POORS πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 03:02:47 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

