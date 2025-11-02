poop aura (POOP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00305409$ 0.00305409 $ 0.00305409 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.81% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +22.06% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +19.65% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +19.65%

poop aura (POOP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές POOP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του POOP είναι $ 0.00305409, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το POOP έχει αλλάξει κατά +0.81% την τελευταία ώρα, +22.06% τις τελευταίες 24 ώρες και +19.65% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

poop aura (POOP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 483.16K$ 483.16K $ 483.16K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 483.16K$ 483.16K $ 483.16K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.72M 999.72M 999.72M Συνολικός Όγκος 999,719,065.544404 999,719,065.544404 999,719,065.544404

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του poop aura είναι $ 483.16K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του POOP είναι 999.72M, με συνολική προσφορά 999719065.544404. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 483.16K