Poop (POOP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.01598814 $ 0.01598814 $ 0.01598814 Κατώτ. 24H $ 0.0162723 $ 0.0162723 $ 0.0162723 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.01598814$ 0.01598814 $ 0.01598814 Υψηλ. 24H $ 0.0162723$ 0.0162723 $ 0.0162723 Υψηλή συνέχεια $ 0.064116$ 0.064116 $ 0.064116 Χαμηλότερη τιμή $ 0.01598971$ 0.01598971 $ 0.01598971 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.59% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.42% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.18% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.18%

Poop (POOP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01599937. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές POOP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01598814 και ενός υψηλού $ 0.0162723, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του POOP είναι $ 0.064116, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01598971.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το POOP έχει αλλάξει κατά -0.59% την τελευταία ώρα, -0.42% τις τελευταίες 24 ώρες και -10.18% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Poop (POOP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 16.00M$ 16.00M $ 16.00M Προμήθεια Κυκλοφορίας 165.02M 165.02M 165.02M Συνολικός Όγκος 999,998,376.803749 999,998,376.803749 999,998,376.803749

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Poop είναι $ 2.64M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του POOP είναι 165.02M, με συνολική προσφορά 999998376.803749. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 16.00M