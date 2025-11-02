Poolz Finance (POOLX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.217367 $ 0.217367 $ 0.217367 Κατώτ. 24H $ 0.223798 $ 0.223798 $ 0.223798 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.217367$ 0.217367 $ 0.217367 Υψηλ. 24H $ 0.223798$ 0.223798 $ 0.223798 Υψηλή συνέχεια $ 7.18$ 7.18 $ 7.18 Χαμηλότερη τιμή $ 0.155338$ 0.155338 $ 0.155338 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +1.51% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.13% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.88% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.88%

Poolz Finance (POOLX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.223617. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές POOLX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.217367 και ενός υψηλού $ 0.223798, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του POOLX είναι $ 7.18, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.155338.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το POOLX έχει αλλάξει κατά +1.51% την τελευταία ώρα, +2.13% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.88% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Poolz Finance (POOLX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Προμήθεια Κυκλοφορίας 5.23M 5.23M 5.23M Συνολικός Όγκος 5,500,000.0 5,500,000.0 5,500,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Poolz Finance είναι $ 1.16M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του POOLX είναι 5.23M, με συνολική προσφορά 5500000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.22M