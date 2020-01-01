Poodlana (POODL) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Poodlana (POODL), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Poodlana (POODL) Launched via presale on 17th July, and on the open market on 16th August after 30-days, Poodlana is a poodle-themed Solana altcoin. Tapping into the intense appetite for both high fashion and toy poodles, Poodlana is a coin created specifically for the Asian market. These strategic decisions by the Poodlana team are based on several insights. Firstly, according to recent data published in CoinDesk, 80% of meme coin trading occurs within Asian hours. And according to Statista, the Far East consumes more luxury fashion than any other region. This direct appeal to such a rich market was likely a contributor to Poodlana raising over $1 million in the first 24 hours of its presale. Secondly, poodles have shown particular popularity across east Asia, ranking within the top three breeds in China, Japan, and Korea, according to Statista. Since the meme/altcoin market has been heavily dominated by doge derivatives for the past several years, this poodle-centric decision was made to offer East Asian investors a dog-themed meme coin tailored to Asia's specific dog preference. Roadmap wise, now that Poodlana has listed on CEX it’s ramping up marketing and product development. The Poodlana team has plans to expand its influencer relationships. And, in keeping with its high fashion positioning, Poodlana will be partnering with an array of fashion brands and lifestyle platforms to spread the Poodlana message 360 degrees. In terms of technical innovation and community perks, Poodlana has plans to create a staking platform serving its elite, fashion-savvy audience, as well as offering them exclusive airdrops and bonuses as the project progresses through its milestones. Long-term, Poodlana has plans to take the brand fully global, using its core East Asian community as a springboard. Poodlana is going after international partnerships, high-profile event appearances, and multi-language support. And finally, like any half-decent high-profile fashion icon, Poodlana has plans for some poodle philanthropy, with plans to support a range of canine charities. Επίσημη ιστοσελίδα: https://poodlana.com/ Αγοράστε POODL τώρα!

Poodlana (POODL) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Poodlana (POODL), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 4.50K $ 4.50K $ 4.50K Συνολική προμήθεια: $ 755.65M $ 755.65M $ 755.65M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 64.50M $ 64.50M $ 64.50M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 52.69K $ 52.69K $ 52.69K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.03875254 $ 0.03875254 $ 0.03875254 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Poodlana (POODL)

Tokenomics Poodlana (POODL): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Poodlana (POODL) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός POODL token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα POODL token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του POODL, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του POODL token!

