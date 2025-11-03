Ponzimon (PONZI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00703368 Υψηλ. 24H $ 0.01215146 Υψηλή συνέχεια $ 0.519954 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00421223 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -42.11% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -21.90% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -54.20%

Ponzimon (PONZI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00703417. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PONZI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00703368 και ενός υψηλού $ 0.01215146, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PONZI είναι $ 0.519954, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00421223.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PONZI έχει αλλάξει κατά -42.11% την τελευταία ώρα, -21.90% τις τελευταίες 24 ώρες και -54.20% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Ponzimon (PONZI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 41.68K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 85.63K Προμήθεια Κυκλοφορίας 5.93M Συνολικός Όγκος 12,173,879.745566

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Ponzimon είναι $ 41.68K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PONZI είναι 5.93M, με συνολική προσφορά 12173879.745566. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 85.63K