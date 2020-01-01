Polygon (MATIC) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Polygon (MATIC), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Polygon (MATIC) Polygon (Previously Matic Network) is the first well-structured, easy-to-use platform for Ethereum scaling and infrastructure development. Its core component is Polygon SDK, a modular, flexible framework that supports building multiple types of applications. Using Polygon, one can create Optimistic Rollup chains, ZK Rollup chains, stand alone chains or any other kind of infra required by the developer. Polygon effectively transforms Ethereum into a full-fledged multi-chain system (aka Internet of Blockchains). This multi-chain system is akin to other ones such as Polkadot, Cosmos, Avalanche etc with the advantages of Ethereum’s security, vibrant ecosystem and openness. Nothing will change for the existing ecosystem built on the Plasma-POS chain. With Polygon, new features are being built around the existing proven technology to expand the ability to cater to diverse needs from the developer ecosystem. Polygon will continue to develop the core technology so that it can scale to a larger ecosystem. The $MATIC token will continue to exist and will play an increasingly important role, securing the system and enabling governance. Επίσημη ιστοσελίδα: https://polygon.technology/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://polygon.technology/lightpaper-polygon.pdf Αγοράστε MATIC τώρα!

Polygon (MATIC) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Polygon (MATIC), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 331.71M $ 331.71M $ 331.71M Συνολική προμήθεια: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.37B $ 2.37B $ 2.37B Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 2.92 $ 2.92 $ 2.92 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00314376 $ 0.00314376 $ 0.00314376 Τρέχουσα τιμή: $ 0.237029 $ 0.237029 $ 0.237029 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Polygon (MATIC)

Tokenomics Polygon (MATIC): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Polygon (MATIC) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MATIC token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MATIC token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MATIC, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MATIC token!

