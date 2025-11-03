PolkaBridge (PBR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00056296 $ 0.00056296 $ 0.00056296 Κατώτ. 24H $ 0.00056813 $ 0.00056813 $ 0.00056813 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00056296$ 0.00056296 $ 0.00056296 Υψηλ. 24H $ 0.00056813$ 0.00056813 $ 0.00056813 Υψηλή συνέχεια $ 3.95$ 3.95 $ 3.95 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00029255$ 0.00029255 $ 0.00029255 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.23% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.54% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -52.66% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -52.66%

PolkaBridge (PBR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00056505. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PBR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00056296 και ενός υψηλού $ 0.00056813, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PBR είναι $ 3.95, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00029255.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PBR έχει αλλάξει κατά +0.23% την τελευταία ώρα, -0.54% τις τελευταίες 24 ώρες και -52.66% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PolkaBridge (PBR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 40.79K$ 40.79K $ 40.79K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 42.33K$ 42.33K $ 42.33K Προμήθεια Κυκλοφορίας 72.18M 72.18M 72.18M Συνολικός Όγκος 74,907,994.27694298 74,907,994.27694298 74,907,994.27694298

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PolkaBridge είναι $ 40.79K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PBR είναι 72.18M, με συνολική προσφορά 74907994.27694298. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 42.33K