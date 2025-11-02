POLAR AI (POLAR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00013507 $ 0.00013507 $ 0.00013507 Κατώτ. 24H $ 0.00015145 $ 0.00015145 $ 0.00015145 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00013507$ 0.00013507 $ 0.00013507 Υψηλ. 24H $ 0.00015145$ 0.00015145 $ 0.00015145 Υψηλή συνέχεια $ 0.00025265$ 0.00025265 $ 0.00025265 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00012445$ 0.00012445 $ 0.00012445 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.53% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.19% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.24% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.24%

POLAR AI (POLAR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00013862. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές POLAR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00013507 και ενός υψηλού $ 0.00015145, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του POLAR είναι $ 0.00025265, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00012445.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το POLAR έχει αλλάξει κατά +0.53% την τελευταία ώρα, +1.19% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.24% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

POLAR AI (POLAR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 138.64K$ 138.64K $ 138.64K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 138.64K$ 138.64K $ 138.64K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του POLAR AI είναι $ 138.64K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του POLAR είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 138.64K