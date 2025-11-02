POL Staked WBERA (SWBERA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 2.19 $ 2.19 $ 2.19 Κατώτ. 24H $ 2.28 $ 2.28 $ 2.28 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 2.19$ 2.19 $ 2.19 Υψηλ. 24H $ 2.28$ 2.28 $ 2.28 Υψηλή συνέχεια $ 6.33$ 6.33 $ 6.33 Χαμηλότερη τιμή $ 1.93$ 1.93 $ 1.93 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.13% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.11% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.98% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.98%

POL Staked WBERA (SWBERA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $2.23. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SWBERA μεταξύ ενός χαμηλού $ 2.19 και ενός υψηλού $ 2.28, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SWBERA είναι $ 6.33, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.93.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SWBERA έχει αλλάξει κατά -0.13% την τελευταία ώρα, -0.11% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.98% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

POL Staked WBERA (SWBERA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 27.99M$ 27.99M $ 27.99M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 27.99M$ 27.99M $ 27.99M Προμήθεια Κυκλοφορίας 12.56M 12.56M 12.56M Συνολικός Όγκος 12,559,916.78532583 12,559,916.78532583 12,559,916.78532583

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του POL Staked WBERA είναι $ 27.99M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SWBERA είναι 12.56M, με συνολική προσφορά 12559916.78532583. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 27.99M