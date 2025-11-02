ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή PokPok Agent Brain by Virtuals είναι 0.00294198 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο CTDA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής CTDA εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή PokPok Agent Brain by Virtuals είναι 0.00294198 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο CTDA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής CTDA εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το CTDA

Πληροφορίες Τιμής CTDA

Τι είναι το CTDA

Επίσημος Ιστότοπος CTDA

Tokenomics CTDA

Προβλέψεις Τιμών CTDA

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

PokPok Agent Brain by Virtuals Λογότ.

PokPok Agent Brain by Virtuals Τιμή (CTDA)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 CTDA σε USD

$0.00294198
$0.00294198$0.00294198
+3.00%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:11:26 (UTC+8)

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00271998
$ 0.00271998$ 0.00271998
Κατώτ. 24H
$ 0.00312896
$ 0.00312896$ 0.00312896
Υψηλ. 24H

$ 0.00271998
$ 0.00271998$ 0.00271998

$ 0.00312896
$ 0.00312896$ 0.00312896

$ 0.01343034
$ 0.01343034$ 0.01343034

$ 0.00120611
$ 0.00120611$ 0.00120611

-1.16%

+3.05%

+15.66%

+15.66%

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00294198. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CTDA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00271998 και ενός υψηλού $ 0.00312896, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CTDA είναι $ 0.01343034, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00120611.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CTDA έχει αλλάξει κατά -1.16% την τελευταία ώρα, +3.05% τις τελευταίες 24 ώρες και +15.66% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Πληροφορίες αγοράς

$ 475.11K
$ 475.11K$ 475.11K

--
----

$ 2.94M
$ 2.94M$ 2.94M

161.53M
161.53M 161.53M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PokPok Agent Brain by Virtuals είναι $ 475.11K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CTDA είναι 161.53M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.94M

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από PokPok Agent Brain by Virtuals σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από PokPok Agent Brain by Virtuals σε USD ήταν $ -0.0011629129.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από PokPok Agent Brain by Virtuals σε USD ήταν $ -0.0017304061.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από PokPok Agent Brain by Virtuals σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+3.05%
30 ημέρες$ -0.0011629129-39.52%
60 Ημέρες$ -0.0017304061-58.81%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

PokPok makes options trading easy & fun through gamification & automation.

Our AI Options Vaults fully automate trading, providing a hands-off way to earn passive income.

At the heart of each vault lies the Agent Brain aka Central Trading Decision Agent (CTDA).

The CTDA is the central artificial intelligence layer that coordinates and governs all vault operations, ensuring intelligent and adaptive strategy execution.

PokPok's Agentic network is a combination of 8 agents that flawlessly work together to analyse markets, on-chain sentiment, evaluate optimal trading strategy & autonomously execute trades.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

PokPok Agent Brain by Virtuals Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το PokPok Agent Brain by Virtuals.

Ελέγξτε την PokPok Agent Brain by Virtuals πρόβλεψη τιμής τώρα!

CTDA σε Τοπικά Νομίσματα

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του CTDA token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Πόσο αξίζει το PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή CTDA στο USD είναι 0.00294198 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή CTDA σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του CTDA σε USD είναι $ 0.00294198. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του PokPok Agent Brain by Virtuals;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το CTDA είναι $ 475.11K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CTDA;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CTDA είναι 161.53M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του CTDA;
Το CTDA πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.01343034 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του CTDA;
Το CTDA είχε τιμή ATL ύψους 0.00120611 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του CTDA;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το CTDA είναι -- USD.
Θα ανέβει το CTDA υψηλότερα φέτος;
Το CTDA μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την CTDA πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:11:26 (UTC+8)

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,592.73
$110,592.73$110,592.73

+0.27%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,867.64
$3,867.64$3,867.64

-0.71%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02931
$0.02931$0.02931

-2.46%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.02
$185.02$185.02

-0.75%

UCN Λογότ.

UCN

UCN

$1,454.71
$1,454.71$1,454.71

+0.30%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,592.73
$110,592.73$110,592.73

+0.27%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,867.64
$3,867.64$3,867.64

-0.71%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.02
$185.02$185.02

-0.75%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$92.44
$92.44$92.44

+30.36%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5310
$2.5310$2.5310

+1.20%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.9619
$0.9619$0.9619

+1,823.80%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05531
$0.05531$0.05531

+176.55%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08562
$0.08562$0.08562

+1.50%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.9619
$0.9619$0.9619

+1,823.80%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0050545
$0.0050545$0.0050545

+147.80%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000010
$0.000000000000000000000010$0.000000000000000000000010

+100.00%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.474377
$2.474377$2.474377

+72.39%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.06910
$0.06910$0.06910

+58.63%