PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00271998 $ 0.00271998 $ 0.00271998 Κατώτ. 24H $ 0.00312896 $ 0.00312896 $ 0.00312896 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00271998$ 0.00271998 $ 0.00271998 Υψηλ. 24H $ 0.00312896$ 0.00312896 $ 0.00312896 Υψηλή συνέχεια $ 0.01343034$ 0.01343034 $ 0.01343034 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00120611$ 0.00120611 $ 0.00120611 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.16% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +3.05% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +15.66% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +15.66%

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00294198. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CTDA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00271998 και ενός υψηλού $ 0.00312896, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CTDA είναι $ 0.01343034, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00120611.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CTDA έχει αλλάξει κατά -1.16% την τελευταία ώρα, +3.05% τις τελευταίες 24 ώρες και +15.66% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 475.11K$ 475.11K $ 475.11K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.94M$ 2.94M $ 2.94M Προμήθεια Κυκλοφορίας 161.53M 161.53M 161.53M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PokPok Agent Brain by Virtuals είναι $ 475.11K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CTDA είναι 161.53M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.94M