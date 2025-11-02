Poggers ($POGGERS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0000953 $ 0.0000953 $ 0.0000953 Κατώτ. 24H $ 0.00010076 $ 0.00010076 $ 0.00010076 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0000953$ 0.0000953 $ 0.0000953 Υψηλ. 24H $ 0.00010076$ 0.00010076 $ 0.00010076 Υψηλή συνέχεια $ 0.00041219$ 0.00041219 $ 0.00041219 Χαμηλότερη τιμή $ 0.000073$ 0.000073 $ 0.000073 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.67% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -5.21% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +13.62% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +13.62%

Poggers ($POGGERS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00009536. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές $POGGERS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0000953 και ενός υψηλού $ 0.00010076, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του $POGGERS είναι $ 0.00041219, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.000073.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το $POGGERS έχει αλλάξει κατά -0.67% την τελευταία ώρα, -5.21% τις τελευταίες 24 ώρες και +13.62% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Poggers ($POGGERS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 93.85K$ 93.85K $ 93.85K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 93.85K$ 93.85K $ 93.85K Προμήθεια Κυκλοφορίας 984.68M 984.68M 984.68M Συνολικός Όγκος 984,682,053.5646772 984,682,053.5646772 984,682,053.5646772

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Poggers είναι $ 93.85K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του $POGGERS είναι 984.68M, με συνολική προσφορά 984682053.5646772. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 93.85K