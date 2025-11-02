Pockemy (PKM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.03301221$ 0.03301221 $ 0.03301221 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +2.28% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +22.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +4.29% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +4.29%

Pockemy (PKM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PKM μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PKM είναι $ 0.03301221, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PKM έχει αλλάξει κατά +2.28% την τελευταία ώρα, +22.04% τις τελευταίες 24 ώρες και +4.29% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Pockemy (PKM) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 902.76K$ 902.76K $ 902.76K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 902.76K$ 902.76K $ 902.76K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.93M 999.93M 999.93M Συνολικός Όγκος 999,929,277.186867 999,929,277.186867 999,929,277.186867

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Pockemy είναι $ 902.76K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PKM είναι 999.93M, με συνολική προσφορά 999929277.186867. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 902.76K