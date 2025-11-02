PLYR L1 (PLYR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0021362 $ 0.0021362 $ 0.0021362 Κατώτ. 24H $ 0.00216493 $ 0.00216493 $ 0.00216493 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0021362$ 0.0021362 $ 0.0021362 Υψηλ. 24H $ 0.00216493$ 0.00216493 $ 0.00216493 Υψηλή συνέχεια $ 0.02441299$ 0.02441299 $ 0.02441299 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.16% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -45.07% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -45.07%

PLYR L1 (PLYR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00216089. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PLYR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0021362 και ενός υψηλού $ 0.00216493, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PLYR είναι $ 0.02441299, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PLYR έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +1.16% τις τελευταίες 24 ώρες και -45.07% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PLYR L1 (PLYR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 264.07K$ 264.07K $ 264.07K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Προμήθεια Κυκλοφορίας 122.21M 122.21M 122.21M Συνολικός Όγκος 749,980,937.3953011 749,980,937.3953011 749,980,937.3953011

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PLYR L1 είναι $ 264.07K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PLYR είναι 122.21M, με συνολική προσφορά 749980937.3953011. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.62M