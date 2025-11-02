ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή PLURcoin είναι 0.00017206 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο PLUR σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής PLUR εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το PLUR

Πληροφορίες Τιμής PLUR

Τι είναι το PLUR

Επίσημος Ιστότοπος PLUR

Tokenomics PLUR

Προβλέψεις Τιμών PLUR

PLURcoin Λογότ.

PLURcoin Τιμή (PLUR)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 PLUR σε USD

$0.00017206
$0.00017206$0.00017206
0.00%1D
mexc
USD
PLURcoin (PLUR) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
PLURcoin (PLUR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00022573
$ 0.00022573

$ 0.00015891
$ 0.00015891

--

--

0.00%

0.00%

PLURcoin (PLUR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00017206. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PLUR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PLUR είναι $ 0.00022573, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00015891.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PLUR έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PLURcoin (PLUR) Πληροφορίες αγοράς

$ 188.75K
$ 188.75K

--
----

$ 9.65M
$ 9.65M

1.10B
1.10B

56,097,013,924.83797
56,097,013,924.83797

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PLURcoin είναι $ 188.75K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PLUR είναι 1.10B, με συνολική προσφορά 56097013924.83797. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.65M

PLURcoin (PLUR) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από PLURcoin σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από PLURcoin σε USD ήταν $ -0.0000391402.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από PLURcoin σε USD ήταν $ -0.0000391402.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από PLURcoin σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0--
30 ημέρες$ -0.0000391402-22.74%
60 Ημέρες$ -0.0000391402-22.74%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι PLURcoin (PLUR)

PLURcoin is a community-driven cryptocurrency designed to power transactions within the music, entertainment, and festival ecosystems. Built on secure and efficient blockchain technology, PLURcoin enables fast, transparent, and decentralized payments while fostering a global culture of Peace, Love, Unity, and Respect (PLUR) — values that have long been the foundation of dance music and festival culture around the world.

At its core, PLURcoin seeks to become the native digital currency of the entertainment industry, particularly within the electronic dance music (EDM) space. The project’s mission is to bring blockchain benefits to real-world communities that gather around music, art, and shared experiences. By offering an efficient and borderless means of payment, PLURcoin aims to make it easier for fans to buy event tickets, merchandise, and artist-related products, while reducing transaction fees and improving accessibility compared to traditional payment methods.

PLURcoin goes beyond just being a payment method — it is designed to create an entire ecosystem where fans, artists, and event organizers can engage in new and meaningful ways. Through the PLUR Wallet, token holders will soon have access to exclusive digital drops from leading EDM artists, including collectibles, unreleased music, and premium content. These initiatives will provide fans with deeper connections to the artists and events they love, while giving creators a new, blockchain-enabled channel to reward their supporters directly.

The project is actively pursuing partnerships with major EDM festivals around the world, seeking to integrate PLURcoin as a native payment solution at live events. This means fans may one day use PLURcoin not only for online purchases but also for on-site transactions, creating a seamless and modern festival experience. The PLURcoin roadmap also envisions community governance features, where token holders will be able to participate in decision-making processes, such as voting on future partnerships, event sponsorships, or charitable initiatives.

PLURcoin’s commitment to transparency, decentralization, and community participation sets it apart from many other cryptocurrencies. A significant portion of the token supply has already been burned to increase scarcity and demonstrate the team’s dedication to long-term value, while a portion of tokens remains locked for charitable purposes aligned with PLUR principles.

In summary, PLURcoin is about much more than cryptocurrency — it is about uniting a global community under a shared ethos of Peace, Love, Unity, and Respect, using blockchain technology to empower fans, artists, and organizers in the modern entertainment landscape.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

PLURcoin (PLUR) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

PLURcoin Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το PLURcoin (PLUR) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία PLURcoin (PLUR) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το PLURcoin.

Ελέγξτε την PLURcoin πρόβλεψη τιμής τώρα!

PLUR σε Τοπικά Νομίσματα

PLURcoin (PLUR) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του PLURcoin (PLUR) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του PLUR token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με PLURcoin (PLUR)

Πόσο αξίζει το PLURcoin (PLUR) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή PLUR στο USD είναι 0.00017206 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή PLUR σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του PLUR σε USD είναι $ 0.00017206. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του PLURcoin;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το PLUR είναι $ 188.75K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PLUR;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PLUR είναι 1.10B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του PLUR;
Το PLUR πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00022573 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του PLUR;
Το PLUR είχε τιμή ATL ύψους 0.00015891 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του PLUR;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το PLUR είναι -- USD.
Θα ανέβει το PLUR υψηλότερα φέτος;
Το PLUR μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την PLUR πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

