PLURcoin (PLUR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00022573$ 0.00022573 $ 0.00022573 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00015891$ 0.00015891 $ 0.00015891 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

PLURcoin (PLUR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00017206. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PLUR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PLUR είναι $ 0.00022573, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00015891.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PLUR έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PLURcoin (PLUR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 188.75K$ 188.75K $ 188.75K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 9.65M$ 9.65M $ 9.65M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.10B 1.10B 1.10B Συνολικός Όγκος 56,097,013,924.83797 56,097,013,924.83797 56,097,013,924.83797

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PLURcoin είναι $ 188.75K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PLUR είναι 1.10B, με συνολική προσφορά 56097013924.83797. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.65M