Plume Staked ETH (PETH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 3,793.5 Υψηλ. 24H $ 3,846.53 Υψηλή συνέχεια $ 4,947.99 Χαμηλότερη τιμή $ 3,366.9 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.02% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.06% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.16%

Plume Staked ETH (PETH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $3,802.67. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PETH μεταξύ ενός χαμηλού $ 3,793.5 και ενός υψηλού $ 3,846.53, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PETH είναι $ 4,947.99, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 3,366.9.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PETH έχει αλλάξει κατά +0.02% την τελευταία ώρα, +0.06% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.16% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Plume Staked ETH (PETH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 188.75K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 188.75K Προμήθεια Κυκλοφορίας 49.71 Συνολικός Όγκος 49.70829835663749

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Plume Staked ETH είναι $ 188.75K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PETH είναι 49.71, με συνολική προσφορά 49.70829835663749. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 188.75K