Plantfun (PLANTFUN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000698 $ 0.00000698 $ 0.00000698 Κατώτ. 24H $ 0.0000072 $ 0.0000072 $ 0.0000072 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00000698$ 0.00000698 $ 0.00000698 Υψηλ. 24H $ 0.0000072$ 0.0000072 $ 0.0000072 Υψηλή συνέχεια $ 0.00016458$ 0.00016458 $ 0.00016458 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000679$ 0.00000679 $ 0.00000679 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.47% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.97% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.97%

Plantfun (PLANTFUN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000703. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PLANTFUN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000698 και ενός υψηλού $ 0.0000072, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PLANTFUN είναι $ 0.00016458, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000679.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PLANTFUN έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, -1.47% τις τελευταίες 24 ώρες και -10.97% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Plantfun (PLANTFUN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 6.97K$ 6.97K $ 6.97K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 6.97K$ 6.97K $ 6.97K Προμήθεια Κυκλοφορίας 991.43M 991.43M 991.43M Συνολικός Όγκος 991,434,911.0 991,434,911.0 991,434,911.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Plantfun είναι $ 6.97K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PLANTFUN είναι 991.43M, με συνολική προσφορά 991434911.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.97K