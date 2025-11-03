PIXTEL (PIXTEL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00003176 Υψηλ. 24H $ 0.00005068 Υψηλή συνέχεια $ 0.00013876 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001999 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +50.72% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +29.76%

PIXTEL (PIXTEL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00004787. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PIXTEL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00003176 και ενός υψηλού $ 0.00005068, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PIXTEL είναι $ 0.00013876, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001999.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PIXTEL έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, +50.72% τις τελευταίες 24 ώρες και +29.76% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PIXTEL (PIXTEL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 47.80K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 47.80K Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.53M Συνολικός Όγκος 998,530,588.380659

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PIXTEL είναι $ 47.80K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PIXTEL είναι 998.53M, με συνολική προσφορά 998530588.380659. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 47.80K