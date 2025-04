Τι είναι PixelRealm (NFTB)

NFTb is an NFT Marketplace built for speed and affordability on the Binance Smart Chain (BSC) and expanding to multi-chain support with subsequent product updates. Users anywhere around the world can join the platform and create, sell and trade digital art at a fraction of the cost of other platforms.

PixelRealm (NFTB) Πόρος Επίσημος ιστότοπος