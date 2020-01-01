Pivot AI ($PIVOT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Pivot AI ($PIVOT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Pivot AI ($PIVOT) Maximize Crypto Trading With Ai-Driven Analysis In the fast-paced world of cryptocurrency trading, staying ahead requires precision, speed, and intelligence. Pivot AI revolutionizes the trading experience by combining cutting-edge AI-driven analysis with intuitive tools to empower traders of all skill levels. Whether you're a seasoned professional or just starting out, Pivot AI equips you with the data and insights you need to make smarter, faster decisions. At the heart of Pivot AI lies its ability to transform complex market data into actionable strategies. Our platform’s intelligent features analyze trends, predict market movements, and optimize your trades in real time. With lightning-fast setup and an intuitive design, Pivot AI ensures that you can seamlessly integrate its tools into your workflow, allowing you to focus on what matters most—maximizing your profits. Beyond analysis, Pivot AI enhances your trading efficiency by streamlining every aspect of your process. From workflow optimization to real-time alerts, our platform eliminates unnecessary complexity, giving you the edge you need in an ever-changing market. Experience a new era of crypto trading with Pivot AI—where innovation meets opportunity. Επίσημη ιστοσελίδα: https://pivot-ai.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.pivot-ai.io/ Αγοράστε $PIVOT τώρα!

Pivot AI ($PIVOT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Pivot AI ($PIVOT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 11.47K $ 11.47K $ 11.47K Συνολική προμήθεια: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 11.47K $ 11.47K $ 11.47K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00208569 $ 0.00208569 $ 0.00208569 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00011474 $ 0.00011474 $ 0.00011474 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Pivot AI ($PIVOT)

Tokenomics Pivot AI ($PIVOT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Pivot AI ($PIVOT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός $PIVOT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα $PIVOT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του $PIVOT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του $PIVOT token!

Πρόβλεψη Τιμής $PIVOT Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το $PIVOT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του $PIVOT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του $PIVOT Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!