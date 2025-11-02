Pitaya (PITAYA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.75% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.87% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.87%

Pitaya (PITAYA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PITAYA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PITAYA είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PITAYA έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.75% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.87% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Pitaya (PITAYA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 85.02K$ 85.02K $ 85.02K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 85.07K$ 85.07K $ 85.07K Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.81M 998.81M 998.81M Συνολικός Όγκος 999,383,921.997011 999,383,921.997011 999,383,921.997011

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Pitaya είναι $ 85.02K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PITAYA είναι 998.81M, με συνολική προσφορά 999383921.997011. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 85.07K