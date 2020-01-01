Pissing Dog Farts (PDF) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Pissing Dog Farts (PDF), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Pissing Dog Farts (PDF) Pissing Dog Farts is a one-of-a-kind meme coin inspired by the humorous and memorable image of a pissing dog. The project was launched through PumpFun, ensuring transparency with burned liquidity and a fair, community-focused approach. The mission of the project is to bring together the crypto community through humor, creativity, and interactive entertainment. The official website features: A Game with Rewards and Leaderboard: Players can compete in a fun, engaging game and earn rewards based on their performance, fostering an active and competitive community. Meme Generator: Users can create and share custom memes, promoting creativity and viral engagement within the community. By combining humor with functionality, Pissing Dog Farts aims to stand out in the crowded world of meme coins while building a loyal and engaged user base. The project is designed to be more than just a joke—it's a platform for fun, interaction, and long-term community growth. With its burned liquidity and transparent launch, Pissing Dog Farts prioritizes trust and sustainability, ensuring a solid foundation for its growing ecosystem. Whether you're here for the laughs, the competition, or the rewards, this meme coin offers something unique for everyone. Επίσημη ιστοσελίδα: https://pissingdogfarts.online Αγοράστε PDF τώρα!

Pissing Dog Farts (PDF) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Pissing Dog Farts (PDF), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 30.01K $ 30.01K $ 30.01K Συνολική προμήθεια: $ 984.90M $ 984.90M $ 984.90M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 984.90M $ 984.90M $ 984.90M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 30.01K $ 30.01K $ 30.01K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00775448 $ 0.00775448 $ 0.00775448 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Pissing Dog Farts (PDF)

Tokenomics Pissing Dog Farts (PDF): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Pissing Dog Farts (PDF) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PDF token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PDF token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PDF, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PDF token!

Πρόβλεψη Τιμής PDF Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το PDF; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του PDF συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του PDF Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!