PIPCAT (PIPCAT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001268 $ 0.00001268 $ 0.00001268 Κατώτ. 24H $ 0.00001369 $ 0.00001369 $ 0.00001369 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001268$ 0.00001268 $ 0.00001268 Υψηλ. 24H $ 0.00001369$ 0.00001369 $ 0.00001369 Υψηλή συνέχεια $ 0.00083608$ 0.00083608 $ 0.00083608 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001261$ 0.00001261 $ 0.00001261 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -5.86% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -36.31% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -36.31%

PIPCAT (PIPCAT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001272. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PIPCAT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001268 και ενός υψηλού $ 0.00001369, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PIPCAT είναι $ 0.00083608, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001261.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PIPCAT έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, -5.86% τις τελευταίες 24 ώρες και -36.31% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PIPCAT (PIPCAT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 12.72K$ 12.72K $ 12.72K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 12.72K$ 12.72K $ 12.72K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.57M 999.57M 999.57M Συνολικός Όγκος 999,568,009.630342 999,568,009.630342 999,568,009.630342

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PIPCAT είναι $ 12.72K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PIPCAT είναι 999.57M, με συνολική προσφορά 999568009.630342. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 12.72K