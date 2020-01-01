PinEye (PINEYE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το PinEye (PINEYE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες PinEye (PINEYE) PinEye is a platform with an Ecosystem to empower individuals by helping them discover and unlock their full potential. PinEye word got derived from Pineal Gland known as third-eye. One of the major Chakra in human bodies. Concept of that, comes from being enrich in both aspects of humans life, Financial & Mindset. Therefore PinEye aims to create an All-in-One ecosystem combination of Gaming, Social Trading, Academy (Learn To Earn) , Staking, NFT, Web.3 and Charity. To achieve the biggest interactive community in the PinEye School of Life. Επίσημη ιστοσελίδα: https://pineye.io Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://whitepaper.pineye.io/whitepaper Αγοράστε PINEYE τώρα!

PinEye (PINEYE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για PinEye (PINEYE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 30.05K Συνολική προμήθεια: $ 925.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 300.51M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 92.50K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0231311 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0001

Tokenomics PinEye (PINEYE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του PinEye (PINEYE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PINEYE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PINEYE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PINEYE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PINEYE token!

Πρόβλεψη Τιμής PINEYE Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το PINEYE; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του PINEYE συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του PINEYE Token τώρα!

