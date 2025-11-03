PILSO OS (PILSO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.005568$ 0.005568 $ 0.005568 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00022744$ 0.00022744 $ 0.00022744 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.46% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.46%

PILSO OS (PILSO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00023495. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PILSO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PILSO είναι $ 0.005568, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00022744.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PILSO έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -8.46% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PILSO OS (PILSO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 19.32K$ 19.32K $ 19.32K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 23.50K$ 23.50K $ 23.50K Προμήθεια Κυκλοφορίας 82.23M 82.23M 82.23M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PILSO OS είναι $ 19.32K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PILSO είναι 82.23M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 23.50K