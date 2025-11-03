PigeonToken (PIQ) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000219 $ 0.00000219 $ 0.00000219 Κατώτ. 24H $ 0.00000221 $ 0.00000221 $ 0.00000221 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00000219$ 0.00000219 $ 0.00000219 Υψηλ. 24H $ 0.00000221$ 0.00000221 $ 0.00000221 Υψηλή συνέχεια $ 0.00000362$ 0.00000362 $ 0.00000362 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000103$ 0.00000103 $ 0.00000103 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.63% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.84% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.84%

PigeonToken (PIQ) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000221. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PIQ μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000219 και ενός υψηλού $ 0.00000221, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PIQ είναι $ 0.00000362, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000103.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PIQ έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.63% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.84% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PigeonToken (PIQ) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 33.12K$ 33.12K $ 33.12K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 33.12K$ 33.12K $ 33.12K Προμήθεια Κυκλοφορίας 15.00B 15.00B 15.00B Συνολικός Όγκος 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PigeonToken είναι $ 33.12K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PIQ είναι 15.00B, με συνολική προσφορά 15000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 33.12K