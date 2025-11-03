ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή PickleCharts Token είναι 0.00166784 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο PCC σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής PCC εύκολα στη MEXC τώρα.

PickleCharts Token Λογότ.

PickleCharts Token Τιμή (PCC)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 PCC σε USD

$0.00166784
$0.00166784
0.00%1D
mexc
USD
PickleCharts Token (PCC) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 03:01:25 (UTC+8)

PickleCharts Token (PCC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00764956
$ 0.00764956

$ 0.00165932
$ 0.00165932

--

--

-14.97%

-14.97%

PickleCharts Token (PCC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00166784. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PCC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PCC είναι $ 0.00764956, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00165932.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PCC έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -14.97% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PickleCharts Token (PCC) Πληροφορίες αγοράς

$ 27.93K
$ 27.93K

--
--

$ 32.94K
$ 32.94K

16.75M
16.75M

19,748,163.33791203
19,748,163.33791203

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PickleCharts Token είναι $ 27.93K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PCC είναι 16.75M, με συνολική προσφορά 19748163.33791203. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 32.94K

PickleCharts Token (PCC) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από PickleCharts Token σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από PickleCharts Token σε USD ήταν $ -0.0005694142.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από PickleCharts Token σε USD ήταν $ -0.0009535683.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από PickleCharts Token σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0--
30 ημέρες$ -0.0005694142-34.14%
60 Ημέρες$ -0.0009535683-57.17%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι PickleCharts Token (PCC)

PickleCharts Token (PCC) is the native utility token powering Pickle Charts, a revolutionary DeFi trading platform designed to solve critical challenges in decentralized finance. Built on Binance Smart Chain with a fixed supply of 20 million tokens, PCC features enterprise-grade security with a 9.6/10 security score and 98% bot protection effectiveness. The platform combines real-time honeypot detection with 99.7% accuracy, comprehensive token analytics, interactive wallet bubble maps, and advanced security tools. PCC employs a deflationary tokenomics model with a 3% tax on LP sells only, automatically distributing rewards to stakers while burning tokens to reduce supply. The project features professional 2-year team vesting, anti-bot protection mechanisms, and multiple utility layers including premium platform access, enhanced analytics, token promotion opportunities, and roadmap participation for involved users.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

PickleCharts Token (PCC) Πόρος

PickleCharts Token Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το PickleCharts Token (PCC) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία PickleCharts Token (PCC) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το PickleCharts Token.

Ελέγξτε την PickleCharts Token πρόβλεψη τιμής τώρα!

PCC σε Τοπικά Νομίσματα

PickleCharts Token (PCC) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του PickleCharts Token (PCC) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του PCC token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με PickleCharts Token (PCC)

Πόσο αξίζει το PickleCharts Token (PCC) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή PCC στο USD είναι 0.00166784 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή PCC σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του PCC σε USD είναι $ 0.00166784. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του PickleCharts Token;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το PCC είναι $ 27.93K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PCC;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PCC είναι 16.75M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του PCC;
Το PCC πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00764956 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του PCC;
Το PCC είχε τιμή ATL ύψους 0.00165932 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του PCC;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το PCC είναι -- USD.
Θα ανέβει το PCC υψηλότερα φέτος;
Το PCC μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την PCC πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
PickleCharts Token (PCC) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

$110,292.21

$3,862.45

$0.02664

$184.08

$1.2236

$110,292.21

$3,862.45

$184.08

$88.95

$2.4919

$0.00000

$0.00000

$0.0595

$0.05606

$0.08418

$0.000000003729

$0.0000630

$0.01407

$0.0000000000002500

$0.000000000534

