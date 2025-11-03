PickleCharts Token (PCC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00764956$ 0.00764956 $ 0.00764956 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00165932$ 0.00165932 $ 0.00165932 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -14.97% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -14.97%

PickleCharts Token (PCC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00166784. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PCC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PCC είναι $ 0.00764956, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00165932.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PCC έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -14.97% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PickleCharts Token (PCC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 27.93K$ 27.93K $ 27.93K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 32.94K$ 32.94K $ 32.94K Προμήθεια Κυκλοφορίας 16.75M 16.75M 16.75M Συνολικός Όγκος 19,748,163.33791203 19,748,163.33791203 19,748,163.33791203

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PickleCharts Token είναι $ 27.93K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PCC είναι 16.75M, με συνολική προσφορά 19748163.33791203. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 32.94K