Η σημερινή ζωντανή τιμή Pi Network Dog είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο PIDOG σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής PIDOG εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το PIDOG

Πληροφορίες Τιμής PIDOG

Τι είναι το PIDOG

Επίσημος Ιστότοπος PIDOG

Tokenomics PIDOG

Προβλέψεις Τιμών PIDOG

Pi Network Dog Λογότ.

Pi Network Dog Τιμή (PIDOG)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 PIDOG σε USD

--
----
+5.00%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Pi Network Dog (PIDOG) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:09:39 (UTC+8)

Pi Network Dog (PIDOG) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000252
$ 0.00000252$ 0.00000252

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

+4.24%

-5.73%

-5.73%

Pi Network Dog (PIDOG) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PIDOG μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PIDOG είναι $ 0.00000252, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PIDOG έχει αλλάξει κατά -0.03% την τελευταία ώρα, +4.24% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.73% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Pi Network Dog (PIDOG) Πληροφορίες αγοράς

$ 227.53K
$ 227.53K$ 227.53K

--
----

$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M

5.23T
5.23T 5.23T

31,415,828,111,523.04
31,415,828,111,523.04 31,415,828,111,523.04

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Pi Network Dog είναι $ 227.53K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PIDOG είναι 5.23T, με συνολική προσφορά 31415828111523.04. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.37M

Pi Network Dog (PIDOG) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Pi Network Dog σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Pi Network Dog σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Pi Network Dog σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Pi Network Dog σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+4.24%
30 ημέρες$ 0-19.87%
60 Ημέρες$ 0+7.83%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Pi Network Dog (PIDOG)

PIDOG is a community-driven meme coin created with the mission to promote and actively support the Pi Network ecosystem. Designed to be more than just a typical meme coin, PIDOG aims to amplify awareness and foster deeper engagement with the Pi Network by leveraging its fun, relatable, and engaging branding. The project recognizes the immense potential of combining the viral nature of meme culture with the ever-growing crypto community, creating an avenue for Pi Network users to connect with the broader cryptocurrency space in a unique and innovative way.

By acting as both a promotional tool and a community symbol, PIDOG seeks to bridge the gap between lighthearted crypto entertainment and meaningful blockchain adoption. Its playful yet purpose-driven approach makes it stand out, ensuring that it not only appeals to crypto enthusiasts but also resonates with Pi Network’s global community of millions of users. Through this synergy, PIDOG continues to grow as a vibrant and influential presence within the crypto landscape.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Pi Network Dog (PIDOG) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Pi Network Dog Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Pi Network Dog (PIDOG) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Pi Network Dog (PIDOG) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Pi Network Dog.

Ελέγξτε την Pi Network Dog πρόβλεψη τιμής τώρα!

PIDOG σε Τοπικά Νομίσματα

Pi Network Dog (PIDOG) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Pi Network Dog (PIDOG) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του PIDOG token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Pi Network Dog (PIDOG)

Πόσο αξίζει το Pi Network Dog (PIDOG) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή PIDOG στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή PIDOG σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του PIDOG σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Pi Network Dog;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το PIDOG είναι $ 227.53K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PIDOG;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PIDOG είναι 5.23T USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του PIDOG;
Το PIDOG πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00000252 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του PIDOG;
Το PIDOG είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του PIDOG;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το PIDOG είναι -- USD.
Θα ανέβει το PIDOG υψηλότερα φέτος;
Το PIDOG μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την PIDOG πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:09:39 (UTC+8)

Pi Network Dog (PIDOG) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται.

