Pi Network Dog (PIDOG) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00000252$ 0.00000252 $ 0.00000252 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.03% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +4.24% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.73% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.73%

Pi Network Dog (PIDOG) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PIDOG μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PIDOG είναι $ 0.00000252, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PIDOG έχει αλλάξει κατά -0.03% την τελευταία ώρα, +4.24% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.73% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Pi Network Dog (PIDOG) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 227.53K$ 227.53K $ 227.53K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Προμήθεια Κυκλοφορίας 5.23T 5.23T 5.23T Συνολικός Όγκος 31,415,828,111,523.04 31,415,828,111,523.04 31,415,828,111,523.04

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Pi Network Dog είναι $ 227.53K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PIDOG είναι 5.23T, με συνολική προσφορά 31415828111523.04. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.37M