PHUMPTOM (PHUM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00008959$ 0.00008959 $ 0.00008959 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000436$ 0.00000436 $ 0.00000436 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.80% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.80%

PHUMPTOM (PHUM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000525. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PHUM μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PHUM είναι $ 0.00008959, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000436.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PHUM έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +1.80% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PHUMPTOM (PHUM) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1000.00M 1000.00M 1000.00M Συνολικός Όγκος 999,998,625.36 999,998,625.36 999,998,625.36

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PHUMPTOM είναι $ 5.25K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PHUM είναι 1000.00M, με συνολική προσφορά 999998625.36. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.25K