Πληροφορίες Phicoin (PHI) The PHICOIN project aims to create a high-performance, decentralized cryptocurrency based on the Proof-of-Work (PoW) mechanism. It addresses challenges in traditional PoW mining, such as centralization and outdated hardware dominance, by introducing an innovative mining algorithm called Phihash. This algorithm is designed to enhance accessibility for everyday users with modern GPUs, promote decentralization, and ensure long-term sustainability. Επίσημη ιστοσελίδα: https://phicoin.net/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://phicoin.net/docs/phicoin-doc#2-phicoin-whitepaper Αγοράστε PHI τώρα!

Phicoin (PHI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Phicoin (PHI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 538.86K $ 538.86K $ 538.86K Συνολική προμήθεια: $ 210.84M $ 210.84M $ 210.84M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 210.84M $ 210.84M $ 210.84M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 538.86K $ 538.86K $ 538.86K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.02679996 $ 0.02679996 $ 0.02679996 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00039204 $ 0.00039204 $ 0.00039204 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00255553 $ 0.00255553 $ 0.00255553 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Phicoin (PHI)

Tokenomics Phicoin (PHI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Phicoin (PHI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PHI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PHI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PHI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PHI token!

