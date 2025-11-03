Phaser Beary (PHASER) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00035804$ 0.00035804 $ 0.00035804 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001422$ 0.00001422 $ 0.00001422 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +179.79% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +179.79%

Phaser Beary (PHASER) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00004716. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PHASER μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PHASER είναι $ 0.00035804, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001422.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PHASER έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +179.79% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Phaser Beary (PHASER) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 47.16K$ 47.16K $ 47.16K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 47.16K$ 47.16K $ 47.16K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Phaser Beary είναι $ 47.16K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PHASER είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 47.16K