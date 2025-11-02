Pharmachain AI (PHAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00142306$ 0.00142306 $ 0.00142306 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -4.49% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -5.11% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +32.24% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +32.24%

Pharmachain AI (PHAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PHAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PHAI είναι $ 0.00142306, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PHAI έχει αλλάξει κατά -4.49% την τελευταία ώρα, -5.11% τις τελευταίες 24 ώρες και +32.24% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Pharmachain AI (PHAI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 126.86K$ 126.86K $ 126.86K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 761.92K$ 761.92K $ 761.92K Προμήθεια Κυκλοφορίας 166.50M 166.50M 166.50M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Pharmachain AI είναι $ 126.86K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PHAI είναι 166.50M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 761.92K