Η σημερινή ζωντανή τιμή Pharmachain AI είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο PHAI σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής PHAI εύκολα στη MEXC τώρα.

Pharmachain AI Τιμή (PHAI)

Live Τιμή 1 PHAI σε USD

$0.00076192
$0.00076192$0.00076192
-6.60%1D
USD
Pharmachain AI (PHAI) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Pharmachain AI (PHAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00142306
$ 0.00142306$ 0.00142306

$ 0
$ 0$ 0

-4.49%

-5.11%

+32.24%

+32.24%

Pharmachain AI (PHAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PHAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PHAI είναι $ 0.00142306, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PHAI έχει αλλάξει κατά -4.49% την τελευταία ώρα, -5.11% τις τελευταίες 24 ώρες και +32.24% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Pharmachain AI (PHAI) Πληροφορίες αγοράς

$ 126.86K
$ 126.86K$ 126.86K

--
----

$ 761.92K
$ 761.92K$ 761.92K

166.50M
166.50M 166.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Pharmachain AI είναι $ 126.86K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PHAI είναι 166.50M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 761.92K

Pharmachain AI (PHAI) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Pharmachain AI σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Pharmachain AI σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Pharmachain AI σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Pharmachain AI σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-5.11%
30 ημέρες$ 0+35.73%
60 Ημέρες$ 0--
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Pharmachain AI (PHAI)

Pharmachain AI tells you which Pharmacy has a medicine in real time & predicts medication shortages before they occur.

The global pharmaceutical market is currently valued at approximately $1.65 trillion and is projected to reach $2.35 trillion by 2030.

The United States represents a significant portion of this market, with over 41,000 pharmacies serving a whopping 340 million people.

It is worse in emerging markets in Africa, where you have 4,500 pharmacies serving over 200 million people.

Despite the massive growth and volume of the market, distribution is poor, and medications are located far from those who need them, causing pharmacies billions in losses due to expiry, while creating artificial scarcity.

The FDA lists hundreds of essential medicines that are in shortage, but at the same time, those drugs are lying somewhere in another pharmacy about to expire.

Patients and the public are at the receiving end of this, just as we saw during the lockdown and COVID-19.

Where people died not from COVID but from underlying illnesses that were not properly managed due to the difficulty in locating their meds.

However, drug shortages are happening, and patients are at the receiving end of it.

Supply chain and med-tech expert Dr. Jay Bhaumik highlighted:

“Whether it’s a patient’s cancer treatment or critical care medication, the unpredictable availability of life-saving drugs has challenged healthcare providers around the world. The global drug shortage crisis continues to impact healthcare systems worldwide.”

Pharmachain AI (PHAI) Πόρος

Pharmachain AI Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Pharmachain AI (PHAI) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Pharmachain AI (PHAI) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Pharmachain AI.

Ελέγξτε την Pharmachain AI πρόβλεψη τιμής τώρα!

PHAI σε Τοπικά Νομίσματα

Pharmachain AI (PHAI) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Pharmachain AI (PHAI) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του PHAI token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Pharmachain AI (PHAI)

Πόσο αξίζει το Pharmachain AI (PHAI) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή PHAI στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή PHAI σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του PHAI σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Pharmachain AI;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το PHAI είναι $ 126.86K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PHAI;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PHAI είναι 166.50M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του PHAI;
Το PHAI πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00142306 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του PHAI;
Το PHAI είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του PHAI;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το PHAI είναι -- USD.
Θα ανέβει το PHAI υψηλότερα φέτος;
Το PHAI μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την PHAI πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
