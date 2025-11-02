Perpcoin (PERPCOIN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0002194 $ 0.0002194 $ 0.0002194 Κατώτ. 24H $ 0.00023246 $ 0.00023246 $ 0.00023246 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0002194$ 0.0002194 $ 0.0002194 Υψηλ. 24H $ 0.00023246$ 0.00023246 $ 0.00023246 Υψηλή συνέχεια $ 0.00265271$ 0.00265271 $ 0.00265271 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00010475$ 0.00010475 $ 0.00010475 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.22% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.75% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -20.06% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -20.06%

Perpcoin (PERPCOIN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00022241. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PERPCOIN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0002194 και ενός υψηλού $ 0.00023246, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PERPCOIN είναι $ 0.00265271, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00010475.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PERPCOIN έχει αλλάξει κατά +0.22% την τελευταία ώρα, -2.75% τις τελευταίες 24 ώρες και -20.06% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Perpcoin (PERPCOIN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 222.60K$ 222.60K $ 222.60K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 222.60K$ 222.60K $ 222.60K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Perpcoin είναι $ 222.60K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PERPCOIN είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 222.60K