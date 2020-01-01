Percy Verence (PERCY) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Percy Verence (PERCY), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Percy Verence (PERCY) The Percy Verence token represent the new PathOfExile game character of Elon Musk. Yet it also represents a character that shows resilience and strength despite the many roadblocks and set backs he ensures during his Journey. Percy Verence embodies the desire to achieve your goals at all costs and the undrainable energy one can provide to keep on going. Percy Verence represents the power of community engagement in the digital age. Percy Verence has become a cultural icon within the tech and crypto communities, representing a blend of technology, finance, and popular culture. It showcases how figures in tech can become part of the broader cultural narrative, affecting not just tech enthusiasts but also mainstream media and public perception of technology and finance. Percy Verence, as a character, encapsulates the spirit of innovation, the joy of community, the risks of speculation, and the cultural interplay between technology and entertainment in the modern digital landscape. Επίσημη ιστοσελίδα: https://percyverence.top/ Αγοράστε PERCY τώρα!

Percy Verence (PERCY) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Percy Verence (PERCY), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 86.30K $ 86.30K $ 86.30K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.195093 $ 0.195093 $ 0.195093 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00086303 $ 0.00086303 $ 0.00086303 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Percy Verence (PERCY)

Tokenomics Percy Verence (PERCY): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Percy Verence (PERCY) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PERCY token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PERCY token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PERCY, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PERCY token!

