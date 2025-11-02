PepsiCo xStock (PEPX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 145.95 $ 145.95 $ 145.95 Κατώτ. 24H $ 146.51 $ 146.51 $ 146.51 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 145.95$ 145.95 $ 145.95 Υψηλ. 24H $ 146.51$ 146.51 $ 146.51 Υψηλή συνέχεια $ 177.28$ 177.28 $ 177.28 Χαμηλότερη τιμή $ 137.74$ 137.74 $ 137.74 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.08% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.11% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.66% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.66%

PepsiCo xStock (PEPX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $146.21. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PEPX μεταξύ ενός χαμηλού $ 145.95 και ενός υψηλού $ 146.51, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PEPX είναι $ 177.28, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 137.74.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PEPX έχει αλλάξει κατά -0.08% την τελευταία ώρα, +0.11% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.66% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PepsiCo xStock (PEPX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 185.59K$ 185.59K $ 185.59K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.52M$ 3.52M $ 3.52M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.27K 1.27K 1.27K Συνολικός Όγκος 24,118.33789782 24,118.33789782 24,118.33789782

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PepsiCo xStock είναι $ 185.59K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PEPX είναι 1.27K, με συνολική προσφορά 24118.33789782. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.52M