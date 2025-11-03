PEPETO (PEPETO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.068676$ 0.068676 $ 0.068676 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.04% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.03% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +17.85% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +17.85%

PEPETO (PEPETO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PEPETO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PEPETO είναι $ 0.068676, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PEPETO έχει αλλάξει κατά +0.04% την τελευταία ώρα, -0.03% τις τελευταίες 24 ώρες και +17.85% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PEPETO (PEPETO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 57.67K$ 57.67K $ 57.67K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 57.67K$ 57.67K $ 57.67K Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00M 100.00M 100.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PEPETO είναι $ 57.67K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PEPETO είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 57.67K