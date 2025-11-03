PePenguin (PENGUIN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000476 $ 0.00000476 $ 0.00000476 Κατώτ. 24H $ 0.00000977 $ 0.00000977 $ 0.00000977 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00000476$ 0.00000476 $ 0.00000476 Υψηλ. 24H $ 0.00000977$ 0.00000977 $ 0.00000977 Υψηλή συνέχεια $ 0.00100794$ 0.00100794 $ 0.00100794 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000159$ 0.00000159 $ 0.00000159 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -6.27% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +41.73% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.60% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.60%

PePenguin (PENGUIN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000739. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PENGUIN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000476 και ενός υψηλού $ 0.00000977, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PENGUIN είναι $ 0.00100794, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000159.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PENGUIN έχει αλλάξει κατά -6.27% την τελευταία ώρα, +41.73% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.60% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PePenguin (PENGUIN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 7.39K$ 7.39K $ 7.39K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 7.39K$ 7.39K $ 7.39K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PePenguin είναι $ 7.39K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PENGUIN είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.39K