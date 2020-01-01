Pepechain (PC) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Pepechain (PC), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Pepechain (PC) Pepechain exists as an EVM-compatible Blockchain that will facilitate the growth and interactions in the Pepe ecosystem. We built the chain and tailored it to meet the needs of the Pepe economy's NFT, DeFi, and dApp projects. A few game-changers Pepechain has to offer include Faster Speed,Cost-effective,EVM-Compatible, Friendly UX,etc. From DeFi to NFT and GameFi, we plan to guide founders into launching profitable projects. The entire Web3 community is set to witness a radical influx of high-quality projects through the Pepechain. The entire Web3 community is set to witness a radical influx of high-quality projects through the Pepechain; we are changing the narratives There is currently a 4/4 tax but there will no longer be tax tokens once we release our own blockchain. You can stake your $PEPE and $PC and gain rewards accordingly. Επίσημη ιστοσελίδα: https://pepechain.network/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://pdfhost.io/v/4aAf4afcZ_PepeChainwp Αγοράστε PC τώρα!

Pepechain (PC) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Pepechain (PC), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 15.23K $ 15.23K $ 15.23K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.01148344 $ 0.01148344 $ 0.01148344 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Pepechain (PC)

Tokenomics Pepechain (PC): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Pepechain (PC) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PC token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PC token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PC, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PC token!

Πρόβλεψη Τιμής PC Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το PC; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του PC συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του PC Token τώρα!

