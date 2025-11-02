PEPECAT (PEPECAT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00324787 $ 0.00324787 $ 0.00324787 Κατώτ. 24H $ 0.00332577 $ 0.00332577 $ 0.00332577 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00324787$ 0.00324787 $ 0.00324787 Υψηλ. 24H $ 0.00332577$ 0.00332577 $ 0.00332577 Υψηλή συνέχεια $ 0.01174348$ 0.01174348 $ 0.01174348 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.87% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.65% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.81% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.81%

PEPECAT (PEPECAT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00325812. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PEPECAT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00324787 και ενός υψηλού $ 0.00332577, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PEPECAT είναι $ 0.01174348, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PEPECAT έχει αλλάξει κατά -0.87% την τελευταία ώρα, -0.65% τις τελευταίες 24 ώρες και -16.81% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PEPECAT (PEPECAT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 3.24M$ 3.24M $ 3.24M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.24M$ 3.24M $ 3.24M Προμήθεια Κυκλοφορίας 989.74M 989.74M 989.74M Συνολικός Όγκος 989,738,781.498997 989,738,781.498997 989,738,781.498997

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PEPECAT είναι $ 3.24M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PEPECAT είναι 989.74M, με συνολική προσφορά 989738781.498997. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.24M