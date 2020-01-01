pepeAI (PEPEAI) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το pepeAI (PEPEAI), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες pepeAI (PEPEAI) First AI-driven meme coin based of the classic pepe the frog. Powered by vvaifudotfun a AI AGENT that handle and manage AI CHARACTER What pepeAI agent can do The current use case for AI is static chat bots. A simple input & output. PEPEAI making HIS own decisions . Learning & iterating as time goes on. Autonomous, revenue generating agent PEPEAI with a wide range of capabilities ,the next step in shaping the new dawn of the internet filled with truly sovereign entities Επίσημη ιστοσελίδα: https://pepeai.org Αγοράστε PEPEAI τώρα!

pepeAI (PEPEAI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για pepeAI (PEPEAI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 152.73K $ 152.73K $ 152.73K Συνολική προμήθεια: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 152.73K $ 152.73K $ 152.73K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00351458 $ 0.00351458 $ 0.00351458 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00015276 $ 0.00015276 $ 0.00015276 Μάθετε περισσότερα για την τιμή pepeAI (PEPEAI)

Tokenomics pepeAI (PEPEAI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του pepeAI (PEPEAI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PEPEAI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PEPEAI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PEPEAI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PEPEAI token!

Πρόβλεψη Τιμής PEPEAI Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το PEPEAI; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του PEPEAI συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του PEPEAI Token τώρα!

