Τι είναι Pepe AI (PEPEAI)

What is the project about? The most memeable memecoin in existence. The dogs have had their day, it’s time for Pepe AI to take reign. What makes your project unique? We are PEPE with Draw PEPE AI running live, every PEPE drawn is watermark with our website for further marketing exposure. History of your project. Pepe AI is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP locked and contract renounced, $PEPEAI is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $PEPEAI show you the way. What’s next for your project? More AI tools for Meme communities. What can your token be used for? To be paid for premium subscription for removal of watermark for AI images drawn by our AI tools.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Pepe AI (PEPEAI) Πόρος Whitepaper Επίσημος ιστότοπος

Pepe AI (PEPEAI) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Pepe AI (PEPEAI) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του PEPEAI token τώρα!