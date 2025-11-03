penny stock (PENNYSTOCK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001014 $ 0.00001014 $ 0.00001014 Κατώτ. 24H $ 0.00001067 $ 0.00001067 $ 0.00001067 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001014$ 0.00001014 $ 0.00001014 Υψηλ. 24H $ 0.00001067$ 0.00001067 $ 0.00001067 Υψηλή συνέχεια $ 0.00017022$ 0.00017022 $ 0.00017022 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000832$ 0.00000832 $ 0.00000832 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.92% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.89% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.89%

penny stock (PENNYSTOCK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001021. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PENNYSTOCK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001014 και ενός υψηλού $ 0.00001067, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PENNYSTOCK είναι $ 0.00017022, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000832.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PENNYSTOCK έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, -3.92% τις τελευταίες 24 ώρες και -13.89% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

penny stock (PENNYSTOCK) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 10.19K$ 10.19K $ 10.19K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 10.19K$ 10.19K $ 10.19K Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.00M 998.00M 998.00M Συνολικός Όγκος 997,999,387.868975 997,999,387.868975 997,999,387.868975

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του penny stock είναι $ 10.19K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PENNYSTOCK είναι 998.00M, με συνολική προσφορά 997999387.868975. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 10.19K