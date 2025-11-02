penguin wif backpack (WIFBAG) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001144 $ 0.00001144 $ 0.00001144 Κατώτ. 24H $ 0.00001245 $ 0.00001245 $ 0.00001245 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001144$ 0.00001144 $ 0.00001144 Υψηλ. 24H $ 0.00001245$ 0.00001245 $ 0.00001245 Υψηλή συνέχεια $ 0.00079334$ 0.00079334 $ 0.00079334 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001144$ 0.00001144 $ 0.00001144 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.04% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.94% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -20.69% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -20.69%

penguin wif backpack (WIFBAG) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001187. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WIFBAG μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001144 και ενός υψηλού $ 0.00001245, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WIFBAG είναι $ 0.00079334, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001144.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WIFBAG έχει αλλάξει κατά -0.04% την τελευταία ώρα, -2.94% τις τελευταίες 24 ώρες και -20.69% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

penguin wif backpack (WIFBAG) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 11.86K$ 11.86K $ 11.86K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 11.86K$ 11.86K $ 11.86K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.83M 999.83M 999.83M Συνολικός Όγκος 999,833,163.932233 999,833,163.932233 999,833,163.932233

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του penguin wif backpack είναι $ 11.86K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WIFBAG είναι 999.83M, με συνολική προσφορά 999833163.932233. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.86K