PEKONG (PEKONG) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.000012 $ 0.000012 $ 0.000012 Κατώτ. 24H $ 0.00001215 $ 0.00001215 $ 0.00001215 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.000012$ 0.000012 $ 0.000012 Υψηλ. 24H $ 0.00001215$ 0.00001215 $ 0.00001215 Υψηλή συνέχεια $ 0.00150724$ 0.00150724 $ 0.00150724 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001185$ 0.00001185 $ 0.00001185 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.33% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.95% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.95%

PEKONG (PEKONG) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001211. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PEKONG μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.000012 και ενός υψηλού $ 0.00001215, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PEKONG είναι $ 0.00150724, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001185.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PEKONG έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -0.33% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.95% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PEKONG (PEKONG) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 12.10K$ 12.10K $ 12.10K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 12.10K$ 12.10K $ 12.10K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.68M 999.68M 999.68M Συνολικός Όγκος 999,683,333.370075 999,683,333.370075 999,683,333.370075

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PEKONG είναι $ 12.10K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PEKONG είναι 999.68M, με συνολική προσφορά 999683333.370075. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 12.10K