Pek (PEK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00001692 Υψηλ. 24H $ 0.00001718 Υψηλή συνέχεια $ 0.00030701 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0000145 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.79% Αλλαγή τιμών (7 ημέρες) -29.64%

Pek (PEK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001692. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PEK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001692 και ενός υψηλού $ 0.00001718, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PEK είναι $ 0.00030701, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0000145.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PEK έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, -0.79% τις τελευταίες 24 ώρες και -29.64% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Pek (PEK) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 16.92K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 16.92K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Pek είναι $ 16.92K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PEK είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 16.92K