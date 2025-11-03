Pege (PEGECOIN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Pege (PEGECOIN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001759. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PEGECOIN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0000174 και ενός υψηλού $ 0.00001801, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PEGECOIN είναι $ 0.00722476, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001707.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PEGECOIN έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, -0.06% τις τελευταίες 24 ώρες και -15.29% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Pege (PEGECOIN) Πληροφορίες αγοράς

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Pege είναι $ 17.57K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PEGECOIN είναι 998.60M, με συνολική προσφορά 998601909.217896. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 17.57K