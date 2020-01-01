PEAR AI ($PEAR) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το PEAR AI ($PEAR), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες PEAR AI ($PEAR) $PEAR is a cryptocurrency project designed to enhance the capabilities of businesses through advanced AI tools. The project focuses on automating various aspects of development and marketing, including code generation, content creation, and customer interactions.Key features of $PEAR include: Automated Code Generation: Streamlining development workflows to improve efficiency. Visual and Design Production: Quickly creating visuals and design concepts that foster creativity. Content Generation: Producing high-quality written content for blogs and marketing campaigns effortlessly. Customer Engagement: Utilizing AI to enhance customer interactions and improve product descriptions. With a total supply of 10 million tokens and a tax rate of 5% on transactions, $PEAR aims to leverage AI technology to optimize business operations and decision-making processes, making it a valuable asset in the evolving landscape of digital currencies. Επίσημη ιστοσελίδα: https://thepearai.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://thepearai.com/ Αγοράστε $PEAR τώρα!

PEAR AI ($PEAR) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για PEAR AI ($PEAR), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 17.51K $ 17.51K $ 17.51K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.050771 $ 0.050771 $ 0.050771 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00017508 $ 0.00017508 $ 0.00017508 Μάθετε περισσότερα για την τιμή PEAR AI ($PEAR)

Tokenomics PEAR AI ($PEAR): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του PEAR AI ($PEAR) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός $PEAR token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα $PEAR token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του $PEAR, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του $PEAR token!

