Peak Internet Male Performance (PIMP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000953 $ 0.00000953 $ 0.00000953 Κατώτ. 24H $ 0.00001015 $ 0.00001015 $ 0.00001015 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00000953$ 0.00000953 $ 0.00000953 Υψηλ. 24H $ 0.00001015$ 0.00001015 $ 0.00001015 Υψηλή συνέχεια $ 0.00115542$ 0.00115542 $ 0.00115542 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0000094$ 0.0000094 $ 0.0000094 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.16% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.59% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.15% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.15%

Peak Internet Male Performance (PIMP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000959. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PIMP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000953 και ενός υψηλού $ 0.00001015, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PIMP είναι $ 0.00115542, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0000094.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PIMP έχει αλλάξει κατά -1.16% την τελευταία ώρα, -0.59% τις τελευταίες 24 ώρες και -16.15% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Peak Internet Male Performance (PIMP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 9.70K$ 9.70K $ 9.70K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 9.70K$ 9.70K $ 9.70K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.40M 999.40M 999.40M Συνολικός Όγκος 999,402,435.512371 999,402,435.512371 999,402,435.512371

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Peak Internet Male Performance είναι $ 9.70K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PIMP είναι 999.40M, με συνολική προσφορά 999402435.512371. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.70K