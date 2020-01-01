PCM (PCM) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το PCM (PCM), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες PCM (PCM) PiChain Global is a comprehensive Web3 ecosystem designed to streamline access to blockchain technology and digital commerce. Our major products includes PCM Wallet, PiChainMall & PiNFT ART. PCM Wallet: PCM Wallet is a non-custodial, keyless wallet that utilizes ERC-4337 account abstraction technology. It offers a gasless payment experience, allowing users to manage their digital assets securely and efficiently. The wallet supports features such as PCM daily mining, guardian account setup for social recovery, and Pi token transfer and withdrawal. PiChain Mall (PCM): PiChain Mall is an e-commerce platform where users can buy and sell goods and services using the cryptocurrency Pi. The platform aims to create a secure and efficient marketplace for digital transactions. PiNFT ART: PiNFT ART is an NFT marketplace that enables users to create, trade, and showcase digital assets. This platform promotes the growth and exchange of digital art and collectibles, providing a space for creators and collectors to interact. Επίσημη ιστοσελίδα: https://pcmlabs.io Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://pichain-global.gitbook.io/whitepaper-pcm-ecosystem Αγοράστε PCM τώρα!

PCM (PCM) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για PCM (PCM), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 74.69M $ 74.69M $ 74.69M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.47 $ 1.47 $ 1.47 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.141369 $ 0.141369 $ 0.141369 Τρέχουσα τιμή: $ 0.149386 $ 0.149386 $ 0.149386 Μάθετε περισσότερα για την τιμή PCM (PCM)

Tokenomics PCM (PCM): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του PCM (PCM) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PCM token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PCM token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PCM, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PCM token!

Πρόβλεψη Τιμής PCM Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το PCM; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του PCM συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του PCM Token τώρα!

